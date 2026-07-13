Trump defende que EUA controlem o Estreito de Ormuz e sejam pagos pela proteção da rota marítima

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta segunda-feira que os EUA deverão assumir o controlo do Estreito de Ormuz e defendeu que os países que beneficiam da segurança daquela rota marítima paguem por esse serviço.

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Numa entrevista telefónica ao programa "Fox & Friends", da Fox News, Trump afirmou que Washington poderá tornar-se o "guardião" da passagem marítima, considerada uma das mais importantes do mundo para o transporte de petróleo.

"Vamos manter o estreito e provavelmente vamos assumir o seu controlo. Vamos tornar-nos os guardiões do estreito. Talvez lhe chamemos o anjo da guarda do estreito. E deveríamos ser reembolsados por isso", afirmou.

O presidente norte-americano acrescentou que os Estados Unidos "vão protegê-lo" e que "as outras nações são muito ricas", pelo que considera que devem suportar os custos dessa proteção.

"Não podemos esperar que façamos isto de graça", afirmou.

Tensão aumenta após encerramento do estreito

As declarações surgem numa altura em que o Estreito de Ormuz, por onde passa uma parte significativa do petróleo transportado por via marítima a nível mundial, continua no centro da escalada entre Washington e Teerão.

O Irão anunciou no sábado o encerramento da passagem marítima, alegando uma travessia não autorizada de uma embarcação. No domingo, as autoridades iranianas reiteraram que o estreito permaneceria fechado até estarem restabelecidas as condições de "estabilidade e calma".

Trump acusou Teerão de não cumprir os compromissos assumidos.

"Tínhamos um acordo. Estava fechado e depois destruíram tudo. Eles quebram sempre os acordos. Já tivemos dez acordos com estas pessoas, por isso vamos responder com muita força", declarou.

Irão responsabiliza EUA pela crise

Também esta segunda-feira, a Guarda Revolucionária iraniana afirmou que a única forma de restabelecer a navegação normal no Estreito de Ormuz passa pelo fim das operações militares norte-americanas na região, alertando que a continuação da intervenção dos EUA poderá provocar novos incidentes com impacto no mercado mundial do petróleo e do gás.

Durante o fim de semana e esta segunda-feira, forças norte-americanas e iranianas trocaram ataques com mísseis e drones. Teerão afirma ter atingido instalações militares dos Estados Unidos na região do Golfo e mantém encerrado o Estreito de Ormuz, situação que voltou a pressionar em alta os preços internacionais do petróleo.

A intensificação dos confrontos lança dúvidas sobre o entendimento provisório alcançado entre Washington e Teerão no mês passado, que previa a reabertura da via marítima e uma redução das hostilidades enquanto decorriam negociações entre as duas partes.

Alemanha, França e Reino Unido condenam ataques do Irão

A Alemanha, a França e o Reino Unido condenaram esta segunda-feira os ataques atribuídos ao Irão contra navios mercantes no Estreito de Ormuz e contra vários países da região do Golfo, apelando ao fim da escalada militar.

Numa declaração conjunta, os ministros dos Negócios Estrangeiros dos três países, conhecidos como o E3, condenam "os ataques hediondos do Irão contra navios mercantes no Estreito de Ormuz e contra países da região, incluindo o Qatar, o Kuwait, Omã e a Jordânia".

Os chefes da diplomacia europeia manifestam ainda preocupação com o agravamento da situação no Médio Oriente e defendem uma solução diplomática para o conflito.

Na mesma declaração, a Alemanha, a França e o Reino Unido apelam ao restabelecimento do cessar-fogo e à retoma das negociações entre as partes em conflito, considerando que o diálogo continua a ser a única forma de reduzir as tensões e evitar uma escalada com consequências para a estabilidade da região.

O Estreito de Ormuz, por onde passa uma parte significativa das exportações mundiais de petróleo e gás, permanece no centro da crise entre o Irão e os Estados Unidos, depois dos mais recentes ataques militares e das restrições impostas por Teerão à navegação naquela via marítima estratégica.