Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 13 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

União Europeia alarga sanções à Rússia por violações dos direitos humanos e ciberataques

13 jul, 2026 - 15:10 • Olímpia Mairos , com Reuters

Aplicação VKontakte, empresas tecnológicas e elementos ligados aos serviços de informações russos passam a integrar a lista de sanções da UE.

A+ / A-

A União Europeia decidiu esta segunda-feira alargar o regime de sanções contra a Rússia, incluindo novas pessoas e entidades acusadas de envolvimento em violações dos direitos humanos, vigilância da população e ciberataques.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Entre as entidades sancionadas está a VKontakte, uma das maiores redes sociais russas, e a sua subsidiária Communication Platform LLC, devido ao alegado envolvimento no desenvolvimento e gestão da aplicação MaxApp, utilizada em dispositivos móveis vendidos na Rússia.

Segundo a União Europeia, a aplicação, desenvolvida sob supervisão do FSB, os serviços de segurança russos, terá sido utilizada para identificar e reprimir críticos da guerra na Ucrânia e utilizadores que publicavam conteúdos proibidos pelas autoridades russas.

Bruxelas sancionou ainda as empresas Citadel, VAS Experts e Norsi-Trans, acusadas de desenvolver e fornecer equipamentos e programas informáticos utilizados num sistema de vigilância que permite monitorizar chamadas telefónicas, correio eletrónico, mensagens e atividade nas redes sociais.

De acordo com a UE, esse sistema tem sido usado para vigiar jornalistas, membros da oposição, grupos minoritários e cidadãos comuns.

As novas medidas abrangem igualmente oficiais da agência de informações militares russa (GRU), alegados cibercriminosos e empresas que, segundo Bruxelas, participam em operações destinadas a desestabilizar países europeus através de ações no ciberespaço.

Na decisão agora adotada, a União Europeia acusa ainda o FSB de controlar diversos grupos responsáveis por ameaças cibernéticas, reforçando a pressão sobre Moscovo no contexto da guerra na Ucrânia e das sucessivas denúncias de operações de espionagem e interferência digital contra Estados-membros da União.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 13 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Espanha

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da(...)

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O a(...)

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)