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União Europeia disponibiliza 120 milhões de euros para reforçar defesa aérea da Moldávia

13 jul, 2026 - 13:31 • Olímpia Mairos , com Reuters

Apoio será financiado através do Fundo Europeu para a Paz e destina-se a reforçar as capacidades das Forças Armadas moldavas.

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A União Europeia (UE) aprovou esta segunda-feira uma ajuda de 120 milhões de euros destinada a reforçar o sistema de defesa aérea da Moldávia, num contexto de crescente tensão na região devido à guerra na Ucrânia.

Em comunicado, o Conselho da União Europeia anunciou que adotou uma medida de assistência ao abrigo do Fundo Europeu para a Paz, destinada a melhorar as capacidades das Forças Armadas moldavas.

"O Conselho adotou hoje uma medida de assistência no valor de 120 milhões de euros, ao abrigo do Fundo Europeu para a Paz, em apoio às Forças Armadas da República da Moldávia para reforçar as capacidades de defesa aérea do país", refere a nota.

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As relações entre a Moldávia e a Rússia deterioraram-se desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022. O Governo moldavo denunciou, em várias ocasiões, a violação do seu espaço aéreo por drones e mísseis russos, incluindo incidentes registados no final do ano passado.

A Moldávia, país candidato à adesão à União Europeia, faz fronteira com a Ucrânia e com a Roménia, Estado-membro da UE. Com uma maioria da população de língua romena e uma significativa minoria russófona, o país tem alternado, ao longo das últimas décadas, entre governos favoráveis à integração europeia e outros mais próximos de Moscovo.

O apoio agora anunciado integra os esforços da União Europeia para reforçar a capacidade de defesa dos seus parceiros mais expostos às consequências da guerra desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

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