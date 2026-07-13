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Zelensky apresenta programa antibalístico da Ucrânia aos aliados em Paris

13 jul, 2026 - 16:05 • Olímpia Mairos

Presidente ucraniano reúne-se com Emmanuel Macron e participa na Coligação dos Voluntários para reforçar a defesa aérea da Ucrânia.

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai apresentar esta segunda-feira, em Paris, o Programa Antibalístico da Ucrânia aos aliados europeus, numa iniciativa destinada a reforçar as capacidades de defesa do país face à invasão russa.

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Numa mensagem publicada na rede social X, Zelensky explica que a principal prioridade da visita a França é o reforço da defesa antimíssil balística.

"Apresentaremos aos nossos parceiros o nosso Programa Antibalístico e realizaremos, pela primeira vez, uma reunião ao nível de líderes, conselheiros de segurança nacional e empresas da indústria da defesa dos países que podem contribuir, de forma concreta, para a construção de um novo sistema de defesa antimíssil", escreveu.

Segundo o chefe de Estado ucraniano, o objetivo das conversações é abrir novas oportunidades para fortalecer a capacidade defensiva da Ucrânia.

Durante a visita, Zelensky terá também um encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, e participará na reunião da Coligação dos Voluntários, um grupo de países que apoia militarmente a Ucrânia.

"Trabalharemos para dar um novo impulso a este formato de cooperação", acrescentou.

A agenda inclui ainda um encontro da primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, com o novo diretor-geral da UNESCO, para discutir o reforço da parceria entre a organização e a Ucrânia nas áreas da educação, cultura e património.

Zelensky adiantou ainda que a delegação ucraniana irá agradecer à França o "apoio histórico" prestado desde o início da guerra e destacou que militares ucranianos participarão no desfile das comemorações do Dia da Tomada da Bastilha, a festa nacional francesa.

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