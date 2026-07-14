- Noticiário das 14h
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Agência Europeia da Aviação recomenda evitar espaço aéreo do Golfo
14 jul, 2026 - 13:48 • Olímpia Mairos
Recomendação abrange Bahrein, Kuwait, Qatar, Emirados Árabes Unidos e o Golfo de Omã, devido ao agravamento das tensões entre o Irão e os Estados Unidos.
A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) recomendou esta terça-feira às companhias aéreas que evitem voar sobre o espaço aéreo do Bahrein, Kuwait, Qatar e Emirados Árabes Unidos , bem como sobre as águas do Golfo de Omã, devido ao agravamento da situação de segurança na região.
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O aviso surge na sequência da escalada do conflito entre o Irão e os Estados Unidos , depois de novos ataques entre os dois países terem aumentado os riscos para a aviação civil.
Segundo a EASA, a recomendação permanece em vigor até 29 de julho , período durante o qual as transportadoras são aconselhadas a evitar estas rotas por precaução, face à evolução da situação militar no Médio Oriente.
Os EUA lançaram esta madrugada ataques contra o Irão, horas após o Presidente Donald Trump afirmar que Washington vai "restabelecer" o bloqueio ao Irão no Estreito de Ormuz e depois anunciar que irá cobrar taxas à navegação.
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