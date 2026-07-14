EUA bloqueiam Estreito de Ormuz na quarta noite consecutiva de ataques

Os Estados Unidos retomaram esta terça-feira o bloqueio naval do Estreito de Ormuz, anunciou o Comando Central dos EUA na quarta noite consecutiva de ataques contra o Irão.



“As forças norte-americanas retomaram hoje (...) o bloqueio naval a embarcações em trânsito de e para os portos e zonas costeiras do Irão”, referem as autoridades norte-americanas, nas redes sociais.

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Foram destacados para o Médio Oriente “mais de 20 navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos e centenas de aeronaves militares”, adianta a mesma fonte.

“As forças norte-americanas mantêm-se em estado de alerta, com elevada capacidade operacional e prontas para atuar.”

O anúncio do bloqueio naval a Ormuz acontece pouco depois do início da quarta noite consecutiva de ataques contra alvos no Irão.

O objetivo é “continuar a degradar as capacidades iranianas utilizadas em ações contra a navegação comercial no Estreito de Ormuz”, sublinha o Comando Central dos Estados Unidos.