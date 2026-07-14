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​Médio Oriente

EUA bloqueiam Estreito de Ormuz na quarta noite consecutiva de ataques

14 jul, 2026 - 21:33 • Ricardo Vieira

Foram destacados para o Médio Oriente “mais de 20 navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos e centenas de aeronaves militares”, adianta o Comando Central dos EUA.

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Os Estados Unidos retomaram esta terça-feira o bloqueio naval do Estreito de Ormuz, anunciou o Comando Central dos EUA na quarta noite consecutiva de ataques contra o Irão.

“As forças norte-americanas retomaram hoje (...) o bloqueio naval a embarcações em trânsito de e para os portos e zonas costeiras do Irão”, referem as autoridades norte-americanas, nas redes sociais.

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Foram destacados para o Médio Oriente “mais de 20 navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos e centenas de aeronaves militares”, adianta a mesma fonte.

“As forças norte-americanas mantêm-se em estado de alerta, com elevada capacidade operacional e prontas para atuar.”

O anúncio do bloqueio naval a Ormuz acontece pouco depois do início da quarta noite consecutiva de ataques contra alvos no Irão.

O objetivo é “continuar a degradar as capacidades iranianas utilizadas em ações contra a navegação comercial no Estreito de Ormuz”, sublinha o Comando Central dos Estados Unidos.

Trump desiste de portagens em Ormuz

Um dia depois, o Presidente norte-americano, Donald Trump, desistiu de cobrar 20% de portagens aos navios que cruzam o Estreito de Ormuz.

Donald Trump recua na cobrança de uma taxa e diz agora que prefere acordos de investimento com os países do Golfo Pérsico.

“Com base em conversações altamente produtivas com as lideranças do Médio Oriente, eu decidi substituir a taxa de reembolso de 20% dos Estados Unidos por acordos de comércio e investimento que os vários Estados do Golfo está a realizar com os Estados Unidos”, escreveu esta terça-feira o líder da Casa Branca, nas redes sociais.

Antes da guerra entre os Estados Unidos e o Irão, cerca de um quinto do petróleo e do gás passava pelo Estreito de Ormuz.

Se os Estados Unidos avançassem com a portagem de 20%, poderia gerar uma receita de 240 milhões de dólares por dia, o equivalente a 210 milhões de euros.

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