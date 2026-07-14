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​Identificadas 9 vítimas mortais do incêndio na Andaluzia

14 jul, 2026 - 02:48 • *Redação

As autoridades esperam identificar as restantes vítimas nos próximos dias, depois de os familiares terem fornecido amostras biológicas.

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Foram identificadas até agora nove vítimas mortais do incêndio de Los Gallardos, na Andaluzia. As autoridades garantiram, esta segunda-feira, que as equipas forenses continuam os esforços para identificar as restantes vítimas, através de teste de ADN.

Entre as vítimas estão cinco britânicos, três belgas, um francês e uma pessoa de nacionalidade espanhola, indicam as autoridades citadas pela agência Reuters.

Todos os mortos identificados – quatro homens e cinco mulheres – são adultos.

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Foi ainda identificada uma mulher de 93 anos britânica, que faleceu no hospital, no passado domingo, devido a queimaduras, elevando o número de mortos para 13.

Outras sete pessoas ficaram feridas no incêndio, que queimou cerca de 7.000 hectares.

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O incêndio florestal mais mortal em Espanha, em mais de quatro décadas, surpreendeu os residentes numa zona com casas dispersas enquanto tentavam escapar às chamas, na noite de quinta-feira.

Os cientistas têm associado a severa época de incêndios em Espanha e no Sul da Europa às alterações climáticas, defendendo que as chuvas invulgarmente intensas da primavera deste ano estimularam o crescimento de vegetação abundante que, no atual momento seca e calor, favorece a propagação rápida dos incêndios.

As autoridades esperam identificar as restantes seis vítimas nos próximos dias, depois dos familiares terem fornecido amostras biológicas, com assistência das autoridades consulares belgas, britânicas e francesas.

Dez pessoas ainda estão desaparecidas, embora algumas delas possam estar entre os corpos ainda não identificados, informam as autoridades.

Os investigadores garantem que a análise de ADN continua a ser o único método viável de identificação primária devido ao estado dos restos mortais.

O governo regional da Andaluzia alterou, esta segunda-feira, o alerta de incêndios florestais para uma fase de pré-emergência, depois de o fogo ter sido estabilizado, as ordens de evacuação levantadas e os residentes terem sido autorizados a regressar às suas casas.

*Edição de Ricardo Vieira

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