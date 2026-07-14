​Identificadas nove das vítimas mortais do incêndio na Andaluzia

Outras sete pessoas ficaram feridas no incêndio, que queimou cerca de 7.000 hectares.

Foi ainda identificada uma mulher de 93 anos britânica, que faleceu no hospital, no passado domingo, devido a queimaduras, elevando o número de mortos para 13.

Todos os mortos identificados – quatro homens e cinco mulheres – são adultos.

Entre as vítimas estão cinco britânicos, três belgas, um francês e uma pessoa de nacionalidade espanhola, indicam as autoridades citadas pela agência Reuters.

Foram identificadas, até agora, nove vítimas mortais do incêndio de Los Gallardos, na Andaluzia . As autoridades garantiram, esta segunda-feira, que as equipas forenses continuam os esforços para identificar as restantes vítimas, através de teste de ADN.

O incêndio florestal mais mortal em Espanha, em mais de quatro décadas, surpreendeu os residentes numa zona com casas dispersas enquanto tentavam escapar às chamas, na noite de quinta-feira.

Os cientistas têm associado a severa época de incêndios em Espanha e no Sul da Europa às alterações climáticas, defendendo que as chuvas invulgarmente intensas da primavera deste ano estimularam o crescimento de vegetação abundante que, no atual momento seca e calor, favorece a propagação rápida dos incêndios.

As autoridades esperam identificar as restantes seis vítimas nos próximos dias, depois dos familiares terem fornecido amostras biológicas, com assistência das autoridades consulares belgas, britânicas e francesas.

Dez pessoas ainda estão desaparecidas, embora algumas delas possam estar entre os corpos ainda não identificados, informam as autoridades.

Os investigadores garantem que a análise de ADN continua a ser o único método viável de identificação primária devido ao estado dos restos mortais.

O governo regional da Andaluzia alterou, esta segunda-feira, o alerta de incêndios florestais para uma fase de pré-emergência, depois de o fogo ter sido estabilizado, as ordens de evacuação levantadas e os residentes terem sido autorizados a regressar às suas casas.

*Edição de Ricardo Vieira