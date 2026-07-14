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Incêndio em estaleiro de obras em Bruxelas faz seis mortos
14 jul, 2026 - 14:26 • Olímpia Mairos , com Reuters
Mais de 200 pessoas estavam no local quando o fogo deflagrou. Em resposta à Renascença, o Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que, até ao momento, não foram identificadas nacionalidades.
Seis pessoas morreram esta terça-feira na sequência de um incêndio num estaleiro de obras no centro de Bruxelas, na Bélgica, onde decorrem trabalhos de requalificação na Place de Brouckère, segundo as autoridades locais.
Os corpos foram encontrados no poço de um elevador da Torre Oxy em construção, integrada no projeto de requalificação da Place de Brouckère, no centro da capital belga.
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Em resposta à Renascença, o Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que, até ao momento, não foram identificadas nacionalidades.
O gabinete do ministro Paulo Rangel está em contacto com a Secção Consular da Embaixada em Bruxelas, que acompanha a situação junto das autoridades locais.
De acordo com os bombeiros de Bruxelas, mais de 200 trabalhadores encontravam-se no estaleiro quando o fogo deflagrou durante a madrugada. Três pessoas foram transportadas para o hospital, não tendo sido divulgadas informações sobre a gravidade dos ferimentos.
Segundo a televisão pública belga VRT, citando os bombeiros, um primeiro foco de incêndio, nos pisos inferiores da obra, foi dominado relativamente depressa. No entanto, as chamas propagaram-se através das caixas dos elevadores, provocando um segundo incêndio num piso subterrâneo, o que dificultou as operações de combate ao fogo e de resgate.
As autoridades abriram uma investigação para apurar as causas do incêndio.
[notícia atualizada às 20h27, de 14/07/2026]
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