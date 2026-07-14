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Incêndio em estaleiro de obras em Bruxelas faz vários mortos

14 jul, 2026 - 14:26 • Olímpia Mairos , com Reuters

Autoridades procuram seis trabalhadores desaparecidos. Mais de 200 pessoas estavam no local quando o fogo deflagrou.

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Várias pessoas morreram esta terça-feira na sequência de um incêndio num estaleiro de obras no centro de Bruxelas , na Bélgica, onde decorrem trabalhos de requalificação na Place de Brouckère, segundo as autoridades locais.

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Segundo um porta-voz do serviço belga de inspeção do trabalho, foram encontrados vários corpos num dos dois elevadores do edifício em construção, integrado no projeto de requalificação da Place de Brouckère, no centro da capital belga.

"Conseguimos aceder parcialmente a um dos dois elevadores e verificámos que havia alguns corpos de duas ou três pessoas que morreram", afirmou Brecht Speybrouck à agência Reuters.

O responsável adiantou que seis trabalhadores continuam desaparecidos e que, para já, a origem do incêndio permanece desconhecida.

De acordo com os bombeiros de Bruxelas, mais de 200 trabalhadores encontravam-se no estaleiro quando o fogo deflagrou durante a madrugada. Três pessoas foram transportadas para o hospital, não tendo sido divulgadas informações sobre a gravidade dos ferimentos.

Segundo a televisão pública belga VRT, citando os bombeiros, um primeiro foco de incêndio, nos pisos inferiores da obra, foi dominado relativamente depressa. No entanto, as chamas propagaram-se através das caixas dos elevadores, provocando um segundo incêndio num piso subterrâneo, o que dificultou as operações de combate ao fogo e de resgate.

As autoridades continuam a investigar as causas do incêndio, enquanto decorrem as buscas pelos trabalhadores desaparecidos.

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