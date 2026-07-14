Incêndio em estaleiro de obras em Bruxelas faz vários mortos

Várias pessoas morreram esta terça-feira na sequência de um incêndio num estaleiro de obras no centro de Bruxelas , na Bélgica, onde decorrem trabalhos de requalificação na Place de Brouckère, segundo as autoridades locais.

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Segundo um porta-voz do serviço belga de inspeção do trabalho, foram encontrados vários corpos num dos dois elevadores do edifício em construção, integrado no projeto de requalificação da Place de Brouckère, no centro da capital belga.

"Conseguimos aceder parcialmente a um dos dois elevadores e verificámos que havia alguns corpos de duas ou três pessoas que morreram", afirmou Brecht Speybrouck à agência Reuters.

O responsável adiantou que seis trabalhadores continuam desaparecidos e que, para já, a origem do incêndio permanece desconhecida.