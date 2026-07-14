Incêndio em França. Pelo menos dois detidos por suspeita de atear chamas

Há pelo menos dois detidos por suspeitas de atearem o incêndio que lavra na floresta de Fontainebleau, nos arredores de Paris, em França.

Segundo a Reuters, os bombeiros continuaram a combater as chamas madrugada a dentro, com o ministro do Interior francês a indicar, ao final da noite de segunda-feira, que o fogo "ainda não está controlado".

Foram identificados cerca de dez focos de ignição num raio de um quilómetro, circunstância que poderá indiciar fogo posto.

Já arderam cerca de 1.300 hectares num incêndio que se encontra a cerca de 70 quilómetros de Paris e aproxima-se do Palácio de Fontainebleau. Cerca de 900 pessoas foram retiradas de casa por segurança e vários pontos de acesso a Paris estão cortados.

Desde o início do ano, mais de 32 mil hectares já arderam em França, uma área superior à registada em todo o ano de 2025.

França atravessa a terceira onda de calor deste verão, com 26 milhões de pessoas sob alerta vermelho devido às temperaturas extremas.