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Sismos de 24 de junho
Mais de 4.500 mortos na Venezuela, 116 são portugueses
14 jul, 2026 - 00:21 • Ricardo Vieira
Há agora um total de 53 cidadãos portugueses desaparecidos, indica o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
O número de mortos provocado pelos sismos na Venezuela subiu para 4.561, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.
O número de feridos causados pelos sismos de 24 de junho manteve-se nos 16.740, enquanto 17.907 pessoas continuam desalojadas.
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Entre as vítimas mortais estão 116 cidadãos portugueses ou com dupla nacionalidade, indicou esta segunda-feira à noite o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
De acordo com este último balanço, há agora um total de 53 cidadãos portugueses desaparecidos.
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