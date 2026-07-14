Parlamento ucraniano aprova demissão da primeira-ministra após decisão de Zelensky

O Parlamento da Ucrânia aprovou esta terça-feira a demissão da primeira-ministra Yulia Svyrydenko, na sequência de um pedido do Presidente Volodymyr Zelensky, que pretende remodelar o Governo, embora sem apresentar uma explicação detalhada para a decisão.

A economista, de 40 anos, abandona o cargo cerca de um ano depois de ter assumido a chefia do executivo. A sua saída implica, de acordo com a legislação ucraniana, a demissão de todo o Governo, iniciando o processo para a formação de um novo executivo.

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Na despedida, Svyrydenko fez um balanço do último ano à frente do Governo e agradeceu o apoio recebido.

"Cada dia deste ano exigiu decisões difíceis e ações decisivas. Estou profundamente grata pela confiança e pelo apoio que recebi", afirmou, acrescentando que "sempre acreditei que o mais importante são os resultados".

Nomeada em 2025, poucos meses depois de um caso de corrupção envolvendo altos responsáveis do Estado, Svyrydenko foi alvo de críticas por parte da oposição, que a acusava de não ter promovido reformas suficientemente profundas no combate à corrupção.