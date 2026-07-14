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Sismos Venezuela
Sismos na Venezuela. Sobe para 117 o número de portugueses e lusodescendentes mortos
14 jul, 2026 - 16:33 • Lusa
Há ainda 51 portugueses e lusodescendentes desaparecidos após os dois sismos que atingiram a Venezuela a 24 de junho.
O duplo sismo que abalou a Venezuela, em 24 de junho, causou a morte a 117 portugueses e lusodescendentes, de acordo com o mais recente balanço avançado, esta terça-feira, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.
Entre os 117 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos, dos quais 95 eram adultos e 22 menores, 100 tinham também a nacionalidade venezuelana.
O MNE português referiu ainda que continuam desaparecidos 51 cidadãos portugueses, menos dois do que os 53 contabilizados na segunda-feira.
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O anterior balanço indicava 116 portugueses e lusodescendentes mortos.
Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.
Sismos de 24 de junho
Mais de 4.500 mortos na Venezuela, 116 são portugueses
Há agora um total de 53 cidadãos portugueses desap(...)
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