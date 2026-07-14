Trump ameaça centrais elétricas e pontes do Irão

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaça atacar as centrais elétricas e as pontes do Irão se o regime de Teerão não aceitar um acordo.

"Na próxima semana, a situação torna-se muito pior para eles, porque na próxima semana será a vez das centrais elétricas. Na próxima semana será a vez das pontes", afirmou Donald Trump, em entrevista à Fox News.



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"Vamos destruir todas as suas centrais elétricas. Vamos destruir todas as suas pontes, a menos que se sentem à mesa para negociar", acrescentou.



O Presidente dos Estados Unidos disse, ainda, que representantes norte-americanos mantiveram esta terça-feira conversações com o Irão.

Os ataques contra o regime de Teerão vão continuar "até que eu diga basta", declarou o líder da Casa Branca.

A posição de Trump é anunciada no dia em que os Estados Unidos retomaram o bloqueio naval do Estreito de Ormuz, anunciou o Comando Central dos EUA na quarta noite consecutiva de ataques contra o Irão.

“As forças norte-americanas retomaram hoje (...) o bloqueio naval a embarcações em trânsito de e para os portos e zonas costeiras do Irão”, referem as autoridades norte-americanas.

Foram destacados para o Médio Oriente “mais de 20 navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos e centenas de aeronaves militares”, adianta a mesma fonte.