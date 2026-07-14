Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 15 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guerra no Médio Oriente

Trump ameaça centrais elétricas e pontes do Irão

14 jul, 2026 - 23:45 • Ricardo Vieira

"Vamos destruir todas as suas centrais elétricas. Vamos destruir todas as suas pontes, a menos que se sentem à mesa para negociar", avisa o Presidente norte-americano.

A+ / A-

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaça atacar as centrais elétricas e as pontes do Irão se o regime de Teerão não aceitar um acordo.

"Na próxima semana, a situação torna-se muito pior para eles, porque na próxima semana será a vez das centrais elétricas. Na próxima semana será a vez das pontes", afirmou Donald Trump, em entrevista à Fox News.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Vamos destruir todas as suas centrais elétricas. Vamos destruir todas as suas pontes, a menos que se sentem à mesa para negociar", acrescentou.

O Presidente dos Estados Unidos disse, ainda, que representantes norte-americanos mantiveram esta terça-feira conversações com o Irão.

Os ataques contra o regime de Teerão vão continuar "até que eu diga basta", declarou o líder da Casa Branca.

A posição de Trump é anunciada no dia em que os Estados Unidos retomaram o bloqueio naval do Estreito de Ormuz, anunciou o Comando Central dos EUA na quarta noite consecutiva de ataques contra o Irão.

“As forças norte-americanas retomaram hoje (...) o bloqueio naval a embarcações em trânsito de e para os portos e zonas costeiras do Irão”, referem as autoridades norte-americanas.

Foram destacados para o Médio Oriente “mais de 20 navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos e centenas de aeronaves militares”, adianta a mesma fonte.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 15 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Espanha

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da(...)

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O a(...)

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)