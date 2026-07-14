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Médio Oriente
Trump desiste de cobrar portagens no Estreito de Ormuz
14 jul, 2026 - 18:03 • Ricardo Vieira, com Reuters
Donald Trump recua na cobrança de uma taxa e diz agora que prefere acordos de investimento com os países do Golfo Pérsico.
Um dia depois, o Presidente norte-americano, Donald Trump, desistiu de cobrar 20% de portagens aos navios que cruzam o Estreito de Ormuz.
Donald Trump recua na cobrança de uma taxa e diz agora que prefere acordos de investimento com os países do Golfo Pérsico.
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“Com base em conversações altamente produtivas com as lideranças do Médio Oriente, eu decidi substituir a taxa de reembolso de 20% dos Estados Unidos por acordos de comércio e investimento que os vários Estados do Golfo está a realizar com os Estados Unidos”, escreveu esta terça-feira o líder da Casa Branca, nas redes sociais.
Antes da guerra entre os Estados Unidos e o Irão, cerca de um quinto do petróleo e do gás passava pelo Estreito de Ormuz.
Se os Estados Unidos avançassem com a portagem de 20%, poderia gerar uma receita de 240 milhões de dólares por dia, o equivalente a 210 milhões de euros.
O Presidente norte-americano tinha anunciado na segunda-feira que, apesar dos bombardeamentos dos últimos dias no Irão e noutros países do Golfo, o Estreito de Ormuz vai continuar aberto e adiantou que os Estados Unidos vão passar a cobrar uma taxa de 20%.
“A partir deste momento, os Estados Unidos passarão a ser conhecidos como o "GUARDIÃO DO ESTREITO DE ORMUZ" e, em nome da EQUIDADE, serão reembolsados, à taxa de 20% sobre toda a carga transportada, por todos os custos necessários para garantir a segurança desta zona altamente volátil do mundo. O processo e a sua implementação terão início de imediato”, concluiu Trump, que 24 horas depois mudou de ideias.
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