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Um morto e vários feridos em ataque contra petroleiros no Estreito de Ormuz

14 jul, 2026 - 01:57 • Reuters

Os Emirados condenaram o que classificaram como um "ataque flagrante" por parte do Irão e "reserva-se o pleno direito de responder a esta escalada".

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Um tripulante indiano morreu e outros oito ficaram feridos depois de dois petroleiros dos Emirados Árabes Unidos terem sido atingidos por mísseis de cruzeiro iranianos no Estreito de Ormuz, anunciou esta terça-feira o Ministério da Defesa dos Emirados.

Segundo o ministério, os petroleiros Mombasa e Al Bahiyah foram atingidos na faixa de navegação sul do estreito, quando se encontravam em águas territoriais de Omã. A vítima mortal seguia a bordo do Mombasa.

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Dos oito feridos, quatro sofreram ferimentos graves. Seis são cidadãos indianos e dois são cidadãos ucranianos, indicou o Ministério da Defesa.

O ataque provocou danos materiais em ambos os navios, na sequência de incêndios que deflagraram a bordo. As chamas foram entretanto controladas, acrescentou a mesma fonte.

Os Emirados condenaram o que classificaram como um "ataque flagrante" e afirmaram que o país "reserva-se o pleno direito de responder a esta escalada".

Entretanto, a agência britânica United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) informou que um petroleiro foi atingido por um projétil de origem desconhecida quando navegava a cerca de 40 milhas náuticas a nordeste de Qalhat, em Omã.

Segundo a UKMTO, o comandante da embarcação relatou que o projétil atingiu a casa das máquinas, do lado de estibordo, acrescentando que toda a tripulação se encontrava em segurança.

Até ao momento, não foi possível confirmar se o incidente reportado pela UKMTO corresponde ao mesmo ataque descrito pelo Ministério da Defesa dos Emirados.

O Irão ainda não comentou os mais recentes ataques.

Os incidentes ocorrem após várias semanas de agravamento das tensões, desde o início da guerra, a 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irão.

Na segunda-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos estavam a restabelecer o bloqueio à navegação iraniana no Golfo e garantiriam a abertura do Estreito de Ormuz — mediante o pagamento de uma taxa —, ao mesmo tempo que advertiu que as forças norte-americanas voltariam a atingir o Irão "com muita força" nas horas seguintes, depois de ambas as partes terem trocado ataques com mísseis e drones.

O comando militar conjunto iraniano respondeu que os Estados Unidos não têm qualquer papel na definição do futuro do Estreito de Ormuz e que não lhes será permitido intervir.

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