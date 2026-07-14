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Incêndio em estaleiro de obras em Bruxelas faz vários mortos

14 jul, 2026 - 14:26 • Olímpia Mairos , com Reuters

Autoridades procuram seis trabalhadores desaparecidos. Mais de 200 pessoas estavam no local quando o fogo deflagrou.

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Várias pessoas morreram esta terça-feira na sequência de um incêndio num estaleiro de obras no centro de Bruxelas , na Bélgica, onde decorrem trabalhos de requalificação na Place de Brouckère, segundo as autoridades locais.

De acordo com os serviços de inspeção do trabalho, foram encontrados vários corpos num dos dois elevadores de obra existentes no local. As autoridades não divulgaram, para já, o número de vítimas mortais.

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Ainda não é claro se os corpos encontrados correspondem aos seis trabalhadores dados como desaparecidos , cuja localização continua a ser procurada.

Segundo os bombeiros de Bruxelas, mais de 200 trabalhadores encontravam-se no estaleiro quando o incêndio deflagrou durante a madrugada.

Além das vítimas mortais, três pessoas foram transportadas para o hospital, não sendo conhecidos, para já, mais detalhes sobre o estado de saúde dos feridos.

As autoridades belgas estão a investigar as causas do incêndio.

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