- Noticiário das 2h
- 14 jul, 2026
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Estados Unidos
Vídeo mostra avô "fotógrafo" a voar após marrada de bisonte de 900 quilos
14 jul, 2026 - 02:40 • Ricardo Vieira
Carl Isom-McDaniel, de 65 anos, sofreu várias lesões e foi transportado ao hospital “com muitas dores”, mas ainda conseguiu fazer piadas com a situação.
Um passeio no Parque Nacional de Yellowstone, no estado norte-americano do Wyoming, terminou num inesperado encontro imediato com um bisonte de 900 quilos para um homem e o seu neto.
O avô passeava com o rapaz quando foi colhido pelo animal, voando alguns metros no ar até cair desamparado no chão.
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O incidente aconteceu na passada sexta-feira e tornou-se viral nas redes sociais.
O homem de 65 anos, identificado como Carl Isom-McDaniel, sofreu várias lesões e foi transportado ao hospital “com muitas dores”, segundo testemunhas.
Imagens divulgadas pelas agências internacionais mostram o bisonte a rebolar-se na terra, enquanto avô e neto tiram fotografias a alguma distância.
O animal levanta-se e começa a correr em direção à dupla que ainda tentou esconder-se numa zona com árvores, mas sem sucesso.
"O bisonte atingiu-o com o corno esquerdo na zona da anca e lançou-o pelo ar", contou Mike Macleod, que registou o incidente em vídeo, ao jornal local “Cowboy State Daily”.
"Deu uma cambalhota perfeita e aterrou de lado. Tinha muitas dores na perna, mas esteve sempre consciente. Manteve-se bem-disposto e até fazia piadas", adiantou Mike Macleod.
O Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos avisa no seu site na internet que os bisontes podem parecer tranquilos, mas são os animais selvagens responsáveis por mais feridos em Yellowstone.
“Eles conseguem correr três vezes mais rápido do que os seres humanos, por isso, é muito importante dar-lhes muito espaço” de segurança.
E uma última dica: nunca se aproximem de um bisonte para tirar uma fotografia.
- Noticiário das 2h
- 14 jul, 2026
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