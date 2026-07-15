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Ébola: Mais de dois mil casos confirmados e 754 mortes na República Democrática do Congo

15 jul, 2026 - 14:27 • Lusa

Um total de 753 pessoas continuam em isolamento ou hospitalizadas, enquanto 366 já recuperaram.

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Os casos confirmados de Ébola na República Democrática do Congo atingiram os 2.011, incluindo 754 mortes, segundo dados do Governo, com as autoridades a considerarem ser a epidemia deste vírus com o crescimento mais rápido de que há registo.

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Um total de 753 pessoas continuam em isolamento ou hospitalizadas, enquanto 366 já recuperaram, de acordo com dados do Ministério da Saúde da República Democrática do Congo (RDCongo), nação vizinha de Angola, divulgados na terça-feira à noite.

O rastreio de contactos neste país, com mais de 100 milhões de habitantes, continua a ser um desafio, com a cobertura das pessoas expostas ainda nos 67%.

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