Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 15 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guerra no Médio Oriente

Estados Unidos e Irão garantem que estão a bloquear o Estreito de Ormuz

15 jul, 2026 - 05:34 • Rita Vila Real

A troca de ataques entre as duas potências mantem-se com a pressão sob o Estreito de Ormuz, depois de Donald Trump garantir que vai continuar a ofensiva se o Irão não aceitar negociar.

A+ / A-

As forças armadas norte-americanas admitem ter "retomado o bloqueio naval contra embarcações que transitam de ou para portos e zonas costeiras iranianas", segundo avança o Comando Central dos EUA, depois de mais uma vaga de ataques entre os Estados Unidos e o Irão no Médio Oriente.

Já a Guarda Revolucionária do Irão (IRGC) diz que o Estreito de Ormuz vai permanecer fechado até "terminarem os males norte-americanos".

Num comunicado, divulgado na madrugada desta quarta-feira, a guarda revolucionária iraniana admite que os Estados Unidos apenas atacaram território iraniano com o pretexto de "atingir navios infratores" de forma a "esconder a sua derrota e incapacidade".

Em contrapartida, a guarda salienta que nenhum navio "se atreveu a violar o bloqueio iraniano", e por isso, "não houve impactos", refere o comunicado.

Depois de Donald Trump garantir que, enquanto o Irão não se sentar à mesa das negociações, a ofensiva vai continuar, também Teerão alertou que as rotas de exportação de petróleo e gás, que servem os Estados Unidos e os seus aliados, podem ser alvo de ataques se o conflito continuar.

Ao longo da madrugada desta quarta-feira, o Comando Central dos Estados Unidos diz ter atacado "dezenas de alvos militares perto do Estreito de Ormuz e de zonas costeiras iranianas".

Já a guarda Revolucionária do Irão diz ter destruído o centro de comando e controlo, o centro de gestão de apoio naval, armazéns e tanques de combustível na base da marinha norte-americana no Barhein. Também no Kuwait foram atingidas instalações dos Estados Unidos.

Abu Mujahid al-Assaf, um responsável do Kataib Hezbollah, um grupo armado iraquiano apoiado pelo Irão, afirmou que o início de "uma nova guerra contra o Irão poderia desencadear uma resposta imediata da resistência iraquiana".

"Se for desencadeada uma guerra contra a República Islâmica do Irão, a participação das forças de resistência será imediata e certa. Esta decisão está enraizada na nossa ideologia e não está aberta a negociação", afirmou al-Assaf num comunicado.

Trump ameaça centrais elétricas e pontes do Irão

Guerra no Médio Oriente

Trump ameaça centrais elétricas e pontes do Irão

"Vamos destruir todas as suas centrais elétricas. (...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 15 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Espanha

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da(...)

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O a(...)

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)