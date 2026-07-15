EUA atacam petroleiro que tentou furar bloqueio ao Irão

As Forças Armadas dos Estados Unidos atacaram esta quarta-feira um petroleiro sem carga que tentava navegar em direção a um porto iraniano, anunciou o Comando Central dos EUA (CENTCOM) numa publicação na rede social X.

“O navio comercial ignorou múltiplos avisos enquanto tentava violar o bloqueio imposto pelos Estados Unidos. Uma aeronave norte-americana inutilizou a embarcação depois de disparar mísseis Hellfire contra a chaminé do navio. O navio já não prossegue a sua viagem para o Irão”, acrescentou o CENTCOM.



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Os EUA iniciaram na terça-feira um bloqueio naval ao Irão, depois do recomeço dos bombardeamentos entre as duas partes.

O Presidente dos Estados Unidos afirmou esta quarta-feira que o Irão está “muito interessado” em chegar a um acordo.



Horas antes, o principal negociador iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmou que a segurança do país depende da manutenção do que classificou como “dispositivos iranianos” no Estreito de Ormuz.

“Estamos envolvidos numa guerra essencial e existencial contra os Estados Unidos”, declarou Qalibaf.

