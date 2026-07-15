Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 15 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

EUA atacam petroleiro que tentou furar bloqueio ao Irão

15 jul, 2026 - 22:21 • Ricardo Vieira, com Reuters

"Uma aeronave norte-americana inutilizou a embarcação depois de disparar mísseis Hellfire", indica o Comando Central dos Estados Unidos.

A+ / A-

As Forças Armadas dos Estados Unidos atacaram esta quarta-feira um petroleiro sem carga que tentava navegar em direção a um porto iraniano, anunciou o Comando Central dos EUA (CENTCOM) numa publicação na rede social X.

“O navio comercial ignorou múltiplos avisos enquanto tentava violar o bloqueio imposto pelos Estados Unidos. Uma aeronave norte-americana inutilizou a embarcação depois de disparar mísseis Hellfire contra a chaminé do navio. O navio já não prossegue a sua viagem para o Irão”, acrescentou o CENTCOM.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os EUA iniciaram na terça-feira um bloqueio naval ao Irão, depois do recomeço dos bombardeamentos entre as duas partes.

O Presidente dos Estados Unidos afirmou esta quarta-feira que o Irão está “muito interessado” em chegar a um acordo.

Horas antes, o principal negociador iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmou que a segurança do país depende da manutenção do que classificou como “dispositivos iranianos” no Estreito de Ormuz.

“Estamos envolvidos numa guerra essencial e existencial contra os Estados Unidos”, declarou Qalibaf.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 15 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Espanha

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da(...)

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O a(...)

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)