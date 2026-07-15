- Noticiário das 1h
- 15 jul, 2026
-
Estados Unidos
Homem morre atropelado ao fugir de agentes do ICE
15 jul, 2026 - 00:16
Este acidente acontece depois da notícia de que os serviços ICE detiveram mais de 10 mil pessoas em cinco dias.
Um homem que fugia de agentes dos serviços de imigração norte-americanos ICE morreu na terça-feira atropelado por um camião com reboque, avançou a CNN Internacional.
O acidente aconteceu em St. Augustine, Florida, confirmou a Patrulha Rodoviária local.
Ainda é desconhecida a nacionalidade do homem, mas a Associated Press já avançou que o homem tinha 28 anos.
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A vítima mortal era um dos quatro ocupantes de um veículo que se puseram em fuga, a pé.
EUA
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Em reação, o condutor do camião disse ter travado e tentado prestar assistência, apesar do homem ter morrido no local.
O caso está a ser investigado e este acidente acontece depois da notícia de que os serviços ICE detiveram mais de 10 mil pessoas em cinco dias.
As detenções ocorreram durante controlos de imigração, inspeções de trânsito e operações nas vias públicas e numa altura em que decorre no território o Mundial de futebol.
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