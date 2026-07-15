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Homem morre atropelado ao fugir de agentes do ICE

15 jul, 2026 - 00:16

Este acidente acontece depois da notícia de que os serviços ICE detiveram mais de 10 mil pessoas em cinco dias.

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Um homem que fugia de agentes dos serviços de imigração norte-americanos ICE morreu na terça-feira atropelado por um camião com reboque, avançou a CNN Internacional.

O acidente aconteceu em St. Augustine, Florida, confirmou a Patrulha Rodoviária local.

Ainda é desconhecida a nacionalidade do homem, mas a Associated Press já avançou que o homem tinha 28 anos.

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A vítima mortal era um dos quatro ocupantes de um veículo que se puseram em fuga, a pé.

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Em reação, o condutor do camião disse ter travado e tentado prestar assistência, apesar do homem ter morrido no local.

O caso está a ser investigado e este acidente acontece depois da notícia de que os serviços ICE detiveram mais de 10 mil pessoas em cinco dias.

As detenções ocorreram durante controlos de imigração, inspeções de trânsito e operações nas vias públicas e numa altura em que decorre no território o Mundial de futebol.

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