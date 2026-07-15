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Médio Oriente

Líbano e Israel concluem negociações em Roma para avançar com retirada israelita do sul do país

15 jul, 2026 - 15:56 • Olímpia Mairos , com Reuters

Conversações mediadas pelos Estados Unidos definem bases para a implementação de "zonas piloto", que incluem o desarmamento de grupos armados e o reforço da presença do Exército libanês.

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O Líbano e Israel concluíram esta quarta-feira, em Roma, mais uma ronda de negociações mediadas pelos Estados Unidos, com progressos na implementação de um plano que poderá permitir o início da retirada das forças israelitas de algumas zonas do sul do Líbano nos próximos dias.

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As conversações decorreram durante dois dias na embaixada norte-americana em Roma e reuniram representantes dos dois países ao nível de embaixadores. Foi a sexta ronda de negociações presenciais desde o recomeço do conflito entre Israel e o Hezbollah, a 2 de março.

Segundo um responsável norte-americano, as reuniões foram "produtivas e positivas" e permitiram chegar a entendimento sobre as linhas gerais do projeto.

"Concordámos com a estrutura e as orientações para o processo das zonas piloto, que serão finalizadas e implementadas nos próximos dias", afirmou o responsável, em declarações escritas distribuídas aos jornalistas.

O plano resulta de um acordo-quadro mediado pelos Estados Unidos, alcançado a 26 de junho, e prevê a criação de "zonas piloto" que incluem o desarmamento de grupos armados, numa referência ao Hezbollah, o destacamento de tropas do Exército libanês para o sul do país e a retirada gradual das forças israelitas que continuam em território libanês.

O mesmo responsável indicou ainda que as negociações entram agora numa fase técnica, destinada a concretizar o acordo-quadro e a alcançar "um acordo abrangente entre Israel e o Líbano".

Até ao momento, nem o Governo libanês nem as autoridades israelitas comentaram oficialmente os resultados desta ronda negocial.

Israel mantém atualmente uma zona tampão com cerca de dez quilómetros de profundidade no sul do Líbano, ao longo da fronteira entre os dois países. O Governo israelita defende que a presença militar é necessária para proteger as comunidades do norte de Israel de eventuais ataques do Hezbollah.

Já o Líbano exige o início imediato da retirada das tropas israelitas. Israel, por seu lado, sustenta que manterá os militares no terreno enquanto o Hezbollah conservar capacidade militar.

As negociações prosseguiram apesar dos ataques israelitas registados nas últimas semanas e da oposição do Hezbollah ao processo de desarmamento. O movimento xiita libanês defende que apenas a pressão do seu aliado, o Irão, poderá garantir o fim do conflito e a retirada das forças israelitas do território libanês.

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