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Sismos de 24 de junho
Mais de 4.800 mortos na Venezuela, 119 são portugueses
15 jul, 2026 - 21:59 • Catarina Magalhães, com Reuters
Número de feridos manteve-se nos 16.740 e quase 18 mil pessoas continuam desalojadas.
O número de mortos provocado pelos sismos na Venezuela subiu para 4.829, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.
Já o número de feridos manteve-se inalterado nos 16.740, tal como o número de desalojados (17.907).
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Esta quarta-feira o número de portugueses e lusodescendentes subiu para 119 mortos. Entre as vítimas, contam-se 96 adultos e 23 menores.
Porém, 50 cidadãos portugueses continuam desaparecidos na sequência do duplo sismo que atingiu a Venezuela a 24 de junho.
Os dois sismos, de magnitude 7,2 e 7,5, ocorreram a cerca de 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, tendo sido seguidos por centenas de réplicas, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
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