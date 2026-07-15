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Parlamento francês vota lei histórica para legalizar a morte assistida

15 jul, 2026 - 15:05 • Olímpia Mairos , com Reuters

Diploma prevê acesso apenas a adultos com doenças incuráveis e sofrimento insuportável. Debate divide a classe política, os profissionais de saúde e as confissões religiosas.

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A Assembleia Nacional francesa vota esta quarta-feira um projeto de lei que poderá criar, pela primeira vez, um direito legal à morte assistida para adultos com doenças graves e incuráveis, encerrando um dos debates éticos mais sensíveis dos últimos anos em França.

O diploma estabelece um conjunto de condições rigorosas para o acesso à morte assistida. Caso seja aprovado, permitirá que a pessoa receba uma substância letal para pôr termo à vida, podendo administrá-la autonomamente ou, se estiver fisicamente incapaz, receber ajuda de um médico ou enfermeiro.

A proposta destina-se apenas a cidadãos franceses ou residentes legais em França , maiores de idade, que sofram de uma doença grave e incurável, em fase avançada ou terminal, e que enfrentem sofrimento físico ou psicológico considerado insuportável , mantendo capacidade para tomar uma decisão livre e esclarecida.

Salvaguardas e objeção de consciência

O processo prevê várias salvaguardas. O pedido terá de ser apresentado a um médico, que avaliará a situação em conjunto com, pelo menos, outro médico e outro profissional de saúde. Se o parecer for favorável, o doente terá ainda de confirmar a decisão após um período mínimo de reflexão de dois dias .

Os profissionais de saúde poderão recusar participar no procedimento por objeção de consciência , mas terão de indicar ao doente outros profissionais disponíveis para acompanhar o processo.

O tema continua a dividir profundamente a sociedade francesa.

Os defensores da proposta argumentam que a lei permitirá garantir maior autonomia às pessoas que enfrentam sofrimento irreversível no final da vida. "Ainda pode ser chamada de vida quando o sofrimento é tão grande que já não é possível fazer mais nada?" , questionou Anne Raynaud, representante da associação francesa pelo direito a morrer com dignidade (ADMD). A responsável acrescenta que "as pessoas poderão decidir por si mesmas quando e como querem morrer, quando o seu sofrimento se tornar insuportável e já não puder ser aliviado" .

Já os opositores alertam para o risco de pressão sobre pessoas mais vulneráveis . Entre eles está a Igreja Católica francesa , que tem manifestado a sua oposição ao diploma. Também o antigo ministro do Interior Bruno Retailleau, candidato conservador à presidência, escreveu na rede social X que "uma sociedade fundada na fraternidade apoia, protege e cuida das pessoas. Nunca desiste dos mais frágeis entre nós" .

Apoio da maioria dos franceses

Apesar da controvérsia, 84% dos franceses apoiam a legalização da morte assistida, segundo uma sondagem divulgada em fevereiro pelo instituto Ifop.

A morte assistida já é legal em países como Suíça, Bélgica e Países Baixos, embora com enquadramentos legais distintos. Também vários estados norte-americanos permitem esta prática em determinadas circunstâncias.

O Senado francês, onde a direita conservadora é maioritária, rejeitou anteriormente o diploma. No entanto, a decisão final cabe agora à Assembleia Nacional . Mesmo que seja aprovado, o texto poderá ainda ser sujeito à apreciação do Conselho Constitucional, antes de entrar em vigor.

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