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Pentágono vai testar níveis de testosterona de militares com mais de 30 anos

15 jul, 2026 - 23:17 • Catarina Magalhães

Para Hegseth, é um "dever sagrado" proteger este aspeto da saúde masculina. "É uma nova forma de melhorar a vossa performance, resistência e saúde a longo termo."

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As Forças Armadas dos Estados Unidos da América (EUA) vão começar a testar anualmente os níveis de testosterona de militares com 30 ou mais anos, avançou esta quarta-feira a NBC News.

As tropas com menos de 30 anos também poderão participar voluntariamente nos testes, "sob a supervisão de profissionais de saúde de excelência", referiu o secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth.

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A administração Trump vai recomendar terapias hormonais para obter um "departamento de Guerra com Testosterona Elevada", lê-se na legenda do vídeo publicado na conta da rede social X (antigo Twitter) de Hegseth.

"É uma nova forma de melhorar a vossa performance, resistência e saúde a longo termo", acredita.

Fica nas mãos de cada militar a decisão de avançar com tratamento, caso seja recomendado.

"Esta iniciativa não tem como objetivo o melhoramento artificial; trata-se de restaurar e otimizar as capacidades naturais, proteger a longevidade e garantir que se dispõe da base biológica necessária para manter a capacidade de combate", defende o secretário.

Para Hegseth, é um "dever sagrado" proteger este aspeto da saúde masculina, já que níveis mais baixos estão associados a problemas de saúde, como menor densidade óssea e disfunção erétil.

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