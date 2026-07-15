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Sismos na Venezuela
Sobe para 119 o número de portugueses e lusodescendentes mortos
15 jul, 2026 - 14:17 • Olímpia Mairos
Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que 50 cidadãos portugueses continuam desaparecidos. Balanço total da tragédia aumenta para 4.734 mortos.
Subiu para 119 o número de portugueses e lusodescendentes mortos na sequência do duplo sismo que atingiu a Venezuela a 24 de junho, segundo o mais recente balanço divulgado esta quarta-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).
Entre as vítimas mortais estão 96 adultos e 23 menores. Do total de 119 portugueses e lusodescendentes mortos, 102 tinham também nacionalidade venezuelana.
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O Ministério dos Negócios Estrangeiros adiantou ainda que continuam desaparecidos 50 cidadãos portugueses, menos um do que os 51 registados no balanço divulgado na terça-feira.
De acordo com as autoridades venezuelanas, o número total de vítimas mortais aumentou para 4.734 , enquanto o de feridos se mantém nos 16.740.
Os dois sismos, de magnitude 7,2 e 7,5, ocorreram a cerca de 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, tendo sido seguidos por centenas de réplicas, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
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