Trabalhadores acusam Meta de usar IA para escolher quem despedir

Funcionários da Meta estão a processar a empresa por alegadamente usar sistemas de Inteligência Artificial (IA) para escolher que trabalhadores despedir.

Segundo o "The Guardian", acusação refere que o software terá selecionado empregados com base em terem pedido licença de maternidade ou pessoas com deficiência. A IA terá feito um ranking de trabalhadores com base em vários parâmetros que não são claros.

Em causa está um despedimento em massa de oito mil funcionários da Meta no início deste ano. Uma das empregadas despedidas refere que perdeu o emprego dois dias antes de dar à luz. Outro funcionário diz ter recebido um avaliação baixa por ter estado de baixa devido a uma lesão.

"A Meta não reuniu a lista de quem despedir com base na análise de gestores que estavam por dentro do trabalho feito", lê-se no documento que deu entrada em tribunal federal da Califórnia esta segunda-feira.