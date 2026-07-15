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Tecnologia
Trabalhadores acusam Meta de usar IA para escolher quem despedir
15 jul, 2026 - 08:20 • João Malheiro
Em causa está um despedimento em massa de oito mil funcionários da Meta no início deste ano.
Funcionários da Meta estão a processar a empresa por alegadamente usar sistemas de Inteligência Artificial (IA) para escolher que trabalhadores despedir.
Segundo o "The Guardian", acusação refere que o software terá selecionado empregados com base em terem pedido licença de maternidade ou pessoas com deficiência. A IA terá feito um ranking de trabalhadores com base em vários parâmetros que não são claros.
Em causa está um despedimento em massa de oito mil funcionários da Meta no início deste ano. Uma das empregadas despedidas refere que perdeu o emprego dois dias antes de dar à luz. Outro funcionário diz ter recebido um avaliação baixa por ter estado de baixa devido a uma lesão.
"A Meta não reuniu a lista de quem despedir com base na análise de gestores que estavam por dentro do trabalho feito", lê-se no documento que deu entrada em tribunal federal da Califórnia esta segunda-feira.
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"Isto resultou numa seleção desproporcional de trabalhadores que estavam de baixa ou de licença, com base numa pontuação que falhou em contabilizar este facto e efetivamente penalizou os funcionários por usarem estes direitos laborais", afirma o documento.
Já a Meta nega estas acusações, considerando que "não são baseadas em factos". Um porta-voz da empresa que detém o Facebook, o Instagram e o Whatsapp alega que todas as decisões foram tomadas por pessoas e não por um sistema de IA.
O uso de IA para tomar decisões a nível empresarial foi implementado pela Meta no início de 2026. Mas este tipo de uso não é consensual e estados geridos por políticos do Partido Democrata, como a Califórnia ou o Illinois já avançaram com legislação para limitar a intervenção de IA em decisões que afetem trabalhadores.
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