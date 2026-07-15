​Trump diz que Irão está "muito interessado" num acordo, Teerão fala em "guerra existencial"

O Presidente dos Estados Unidos afirma que o Irão está “muito interessado” em chegar a um acordo, mas Teerão alerta para o risco de uma “guerra existencial” numa altura em que os bombardeamentos continuam na região do Golfo Pérsico.



Donald Trump garantiu que o Irão pretende chegar a um entendimento com os EUA, acrescentando que caberá a Washington decidir se avança ou não nesse sentido.

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Os Estados Unidos bombardearam esta quarta-feira sistemas de defesa costeira e posições de mísseis do Irão, depois de restabelecerem um bloqueio naval aos portos iranianos.

Em resposta, Teerão ameaçou interromper ainda mais as exportações regionais de energia, afirmando estar envolvido numa “guerra existencial” contra os Estados Unidos.

Os ataques diurnos representam a mais recente escalada no ciclo de ofensivas e contraofensivas entre os dois países, que disputam o controlo do Estreito de Ormuz, por onde transitava cerca de um quinto das exportações mundiais de petróleo e gás antes do início do conflito.

“Às 6h00 da costa leste dos Estados Unidos (11h00 GMT), as forças do Comando Central dos Estados Unidos iniciaram uma nova vaga de ataques contra o Irão”, informou o Exército norte-americano.

“Os ataques destinam-se a degradar ainda mais as capacidades militares que as forças iranianas têm utilizado para atacar a navegação comercial no Estreito de Ormuz”, acrescentou.

Num comunicado divulgado poucas horas depois de a agência iraniana Mehr ter noticiado que projéteis norte-americanos atingiram um local na ilha iraniana de Hengam, situada no Estreito de Ormuz, o principal negociador iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmou que a segurança do país depende da manutenção do que classificou como “dispositivos iranianos” no estreito.

“Estamos envolvidos numa guerra essencial e existencial contra os Estados Unidos”, declarou Qalibaf.

O Comando Central dos Estados Unidos indicou que as forças norte-americanas atacaram sistemas de defesa costeira e locais de armazenamento e lançamento de mísseis de cruzeiro na ilha iraniana de Grande Tunb, acrescentando que a operação foi concluída em cerca de 90 minutos.

A ofensiva surge na sequência de sete horas de ataques realizados na terça-feira, durante os quais, segundo Washington, foram atingidas dezenas de alvos militares nas proximidades do Estreito de Ormuz e em zonas costeiras do Irão.