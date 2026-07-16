Canadá pede ajuda para retirar populações afetadas pelos incêndios florestais

O Governo da província canadiana Ontário pediu esta quinta-feira assistência federal para evacuar pessoas de comunidades remotas no norte do país devastadas pelos incêndios florestais.

O fumo tem provocado uma fraca qualidade do ar em Toronto e em grande parte do nordeste dos Estados Unidos da América (EUA).



O Canadá regista atualmente mais incêndios florestais ativos do que em meados de julho dos últimos dois anos, e uma área maior já ardeu em comparação com 2025. A maioria dos incêndios ocorre em zonas remotas das províncias centrais de Manitoba, Saskatchewan e Ontário.

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Nos últimos anos, os incêndios florestais têm afetado de forma desproporcionada as comunidades indígenas remotas.

O Departamento de Serviços aos Povos Indígenas do Canadá informou que, até 15 de julho, 1.600 pessoas de comunidades das Primeiras Nações tinham sido evacuadas devido aos incêndios desta época.

A comunidade de Namaygoosisagagun First Nation, também conhecida como Collins First Nation, no noroeste do Ontário, foi evacuada na segunda-feira, depois de um incêndio florestal de rápida propagação ter atingido a zona próxima de Armstrong, a mais de 500 quilómetros a norte de Toronto, noticiou a CBC News.

As imagens mostraram membros da comunidade a percorrer as casas para alertar os residentes antes de mais de duas dezenas de pessoas e os seus animais de estimação escaparem a bordo de várias embarcações, enquanto as chamas se aproximavam das habitações. A chefe da comunidade, Helen Paavola, disse à CBC que toda a comunidade foi destruída em menos de uma hora.

O incêndio que afeta a área de Armstrong, incluindo Namaygoosisagagun e a vizinha Whitesand First Nation, tinha ultrapassado os 350 mil hectares até quinta-feira, segundo os Serviços de Aviação, Incêndios Florestais e Emergências do Ontário.

«Em resposta à ameaça significativa representada pela atividade dos incêndios florestais no norte do Ontário, a província apresentou um pedido formal de assistência ao Governo do Canadá para acelerar o destacamento de recursos federais destinados a apoiar as evacuações», escreveu na rede social X a ministra da Preparação para Emergências do Ontário, Jill Dunlop.

A governante acrescentou que o apoio solicitado inclui o destacamento das Forças Armadas Canadianas.

O primeiro-ministro Mark Carney afirmou que o Governo federal está em estreita comunicação com as autoridades provinciais e municipais e que prestará assistência adicional sempre que necessário.

Na quinta-feira estavam ativos 859 incêndios em todo o país, dos quais 113 eram considerados fora de controlo, segundo dados do Governo. Até ao momento, já arderam 2,384 milhões de hectares.

"A situação dos incêndios florestais agravou-se significativamente nas últimas três semanas em todo o país, e em particular no noroeste do Ontário", declarou Carney na noite de quarta-feira. "Milhares de pessoas foram forçadas a abandonar as suas comunidades, sem saberem se as suas casas vão resistir às chamas."

A empresa Canadian National Railway informou que os seus trabalhadores na região e os habitantes da localidade de Armstrong foram evacuados na noite de segunda-feira, depois de um vídeo amplamente divulgado nas redes sociais mostrar um comboio da empresa rodeado pelas chamas.

A empresa acrescentou que suspendeu, por precaução, as operações ferroviárias nas proximidades de Armstrong devido aos incêndios.

A Fury Gold Mines, sediada em Vancouver, anunciou na quarta-feira que suspendeu temporariamente as atividades de exploração e perfuração no seu projeto Eau Claire, no norte do Quebeque, após ter evacuado todo o pessoal devido a um incêndio florestal nas proximidades.

A Green Technology Metals, empresa cotada na Austrália e focada na exploração de lítio, possui uma mina perto de Armstrong. A empresa não respondeu a um pedido de comentário da Reuters sobre uma eventual evacuação dos seus trabalhadores.

A maioria das minas de ouro do norte do Ontário está localizada longe dos incêndios atuais.

Muitos dos evacuados devido aos incêndios encontram-se em Thunder Bay, a cidade mais populosa do noroeste do Ontário.