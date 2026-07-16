Estados Unidos ameaçam Brasil com tarifas de 25%

Os Estados Unidos poderão impor uma taxa de 25% sobre determinados produtos do Brasil. A decisão foi conhecida esta quarta-feira através do Representante Comercial dos Estados Unidos da América, Jamieson Greer, que terá sido orientado por Donald Trump.

A medida surge na sequência de uma investigação, levada a cabo durante um ano pelo representante comercial, que terá concluído que políticas brasileiras em vários setores prejudicam o comércio norte-americano.

Em causa estão matérias como o comércio digital, tarifas, propriedade intelectual, acesso a etanol e desflorestação no Brasil, segundo um comunicado divulgado pelo representante.

"A medida é necessária para fazer face a estas práticas comerciais desleais, de modo a garantir que os trabalhadores e as empresas americanas possam competir em condições de igualdade", afirmou Greer.

Os Estados Unidos e o Brasil chegaram a passar por um processo de negociações para resolver as práticas comerciais, mas o representante comercial admite que "as negociações extensivas com o Brasil ao longo do último ano não resolveram estas questões". Greer admite, porém, que a porta continua aberta para novas negociações.

Já o Secretário de Estado Marco Rubio admite que o governo brasileiro "não negociou de boa fé com os Estados Unidos", e que Lula da Silva, o presidente do Brasil, "colocou o seu próprio ego à frente da conclusão de um acordo para o bem-estar do povo brasileiro".

Se as medidas taxativas forem implementadas, o Brasil torna-se o primeiro país visado pela nova estratégia tarifária de Donald Trump, que se baseia na Secção 301 da legislação comercial norte-americana, uma disposição que autoriza investigações sobre alegadas práticas comerciais desleais.