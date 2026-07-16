Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 17 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

EUA aprovam primeiro medicamento que reduz "mau" colesterol até 60%

16 jul, 2026 - 23:51 • Catarina Magalhães, com Reuters

Cerca de um em cada quatro adultos nos EUA apresenta níveis elevados de colesterol LDL.

A+ / A-

A agência reguladora norte-americana – Food and Drug Administration (FDA) – aprovou esta quinta-feira o primeiro comprimido que pode ser capaz de reduzir até 60% os níveis de colesterol LDL, conhecido como o colesterol "mau".

Até hoje, só existia o medicamento Lipfendra (enlicitide) na forma de injeção. O objetivo é ampliar o acesso a este tratamento, com menor custo.

Este medicamento atua através do bloqueio de uma proteína denominada PCSK9, cujos níveis elevados contribuem para o aumento do colesterol e para as doenças cardiovasculares.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo os estudos clínicos, este comprimido é capaz de reduzir os níveis de colesterol, principalmente aos pacientes com doença genética.

Do coração ao sistema imunitário. Quais são os benefícios e contraindicações do alho na saúde?

Saúde

Do coração ao sistema imunitário. Quais são os benefícios e contraindicações do alho na saúde?

O alho merece um lugar na rotina de saúde? Estudos(...)

Os testes já demonstraram também que é possível reduzir cerca de 20% o risco de enfarte, AVC e morte por doenças cardiovasculares.

Os investigadores vão continuar os ensaios para encontrar uma solução de comprimido diário, já que este medicamento custa 275 euros.

Cerca de um em cada quatro adultos nos EUA apresenta níveis elevados de colesterol LDL.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 17 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Espanha

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da(...)

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O a(...)

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)