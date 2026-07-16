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Saúde
EUA aprovam primeiro medicamento que reduz "mau" colesterol até 60%
16 jul, 2026 - 23:51 • Catarina Magalhães, com Reuters
Cerca de um em cada quatro adultos nos EUA apresenta níveis elevados de colesterol LDL.
A agência reguladora norte-americana – Food and Drug Administration (FDA) – aprovou esta quinta-feira o primeiro comprimido que pode ser capaz de reduzir até 60% os níveis de colesterol LDL, conhecido como o colesterol "mau".
Até hoje, só existia o medicamento Lipfendra (enlicitide) na forma de injeção. O objetivo é ampliar o acesso a este tratamento, com menor custo.
Este medicamento atua através do bloqueio de uma proteína denominada PCSK9, cujos níveis elevados contribuem para o aumento do colesterol e para as doenças cardiovasculares.
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Segundo os estudos clínicos, este comprimido é capaz de reduzir os níveis de colesterol, principalmente aos pacientes com doença genética.
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Os testes já demonstraram também que é possível reduzir cerca de 20% o risco de enfarte, AVC e morte por doenças cardiovasculares.
Os investigadores vão continuar os ensaios para encontrar uma solução de comprimido diário, já que este medicamento custa 275 euros.
Cerca de um em cada quatro adultos nos EUA apresenta níveis elevados de colesterol LDL.
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