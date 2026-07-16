- Entrevista a Alfredo Sousa de Jesus
- 16 jul, 2026
-
Médio Oriente
EUA atacam aeroporto e ponte no Irão
16 jul, 2026 - 22:12 • Catarina Magalhães
Esta é a sexta noite consecutiva de "onda de ataques" norte-americanos contra o Irão.
As Forças Armadas dos Estados Unidos da América (EUA) atacaram esta quinta-feira um aeroporto no sudeste do Irão e uma ponte, avançou a agência de comunicação semi-estatal iraniana.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O Comando Central dos EUA já tinha anunciado esta quinta-feira que iria avançar para a sexta noite consecutiva de "onda de ataques contra o Irão", lê-se na conta oficial da rede social X (antigo Twitter).
A ponte Bandar Abbas-Kahurestan-Lar atacada é uma importante para ligação rodoviária entre Bandar Abbas e Shiraz, bem como o Aeroporto de Iranshahr, no sudeste do Irão.
O objetivo da missão é, segundo o comando, "degradar ainda mais as capacidades militares iranianas".
Segundo o mesmo meio, foram ouvidas explosões perto dos dois locais após os aviões de guerra norte-americanos terem lançado mísseis contra as infraestruturas.
Os EUA iniciaram na terça-feira um bloqueio naval ao Irão, depois do recomeço dos bombardeamentos entre as duas partes.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou na quarta-feira que o Irão está “muito interessado” em chegar a um acordo.
Horas antes, o principal negociador iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmou que a segurança do país depende da manutenção do que classificou como “dispositivos iranianos” no Estreito de Ormuz.
“Estamos envolvidos numa guerra essencial e existencial contra os Estados Unidos”, declarou Qalibaf.
- Entrevista a Alfredo Sousa de Jesus
- 16 jul, 2026
-