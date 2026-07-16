EUA atacam aeroporto e ponte no Irão

O Comando Central dos EUA já tinha anunciado esta quinta-feira que iria avançar para a sexta noite consecutiva de "onda de ataques contra o Irão" , lê-se na conta oficial da rede social X (antigo Twitter).

As Forças Armadas dos Estados Unidos da América (EUA) atacaram esta quinta-feira um aeroporto no sudeste do Irão e uma ponte , avançou a agência de comunicação semi-estatal iraniana .

A ponte Bandar Abbas-Kahurestan-Lar atacada é uma importante para ligação rodoviária entre Bandar Abbas e Shiraz, bem como o Aeroporto de Iranshahr, no sudeste do Irão.

O objetivo da missão é, segundo o comando, "degradar ainda mais as capacidades militares iranianas".

Segundo o mesmo meio, foram ouvidas explosões perto dos dois locais após os aviões de guerra norte-americanos terem lançado mísseis contra as infraestruturas.

Os EUA iniciaram na terça-feira um bloqueio naval ao Irão, depois do recomeço dos bombardeamentos entre as duas partes.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou na quarta-feira que o Irão está “muito interessado” em chegar a um acordo.



Horas antes, o principal negociador iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmou que a segurança do país depende da manutenção do que classificou como “dispositivos iranianos” no Estreito de Ormuz.

“Estamos envolvidos numa guerra essencial e existencial contra os Estados Unidos”, declarou Qalibaf.