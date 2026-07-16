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Médio Oriente

EUA atacam aeroporto e ponte no Irão

16 jul, 2026 - 22:12 • Catarina Magalhães

Esta é a sexta noite consecutiva de "onda de ataques" norte-americanos contra o Irão.

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As Forças Armadas dos Estados Unidos da América (EUA) atacaram esta quinta-feira um aeroporto no sudeste do Irão e uma ponte, avançou a agência de comunicação semi-estatal iraniana.

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O Comando Central dos EUA já tinha anunciado esta quinta-feira que iria avançar para a sexta noite consecutiva de "onda de ataques contra o Irão", lê-se na conta oficial da rede social X (antigo Twitter).

A ponte Bandar Abbas-Kahurestan-Lar atacada é uma importante para ligação rodoviária entre Bandar Abbas e Shiraz, bem como o Aeroporto de Iranshahr, no sudeste do Irão.

Segundo o mesmo meio, foram ouvidas explosões perto dos dois locais após os aviões de guerra norte-americanos terem lançado mísseis contra as infraestruturas.

[Em atualização]

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