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Incêndio em orfanato na Argélia faz pelo menos 11 mortos e 19 feridos

16 jul, 2026 - 12:45 • Olímpia Mairos

Fogo deflagrou num lar para crianças nos arredores de Argel. Autoridades ainda desconhecem a origem do incêndio.

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Pelo menos 11 pessoas morreram e 19 ficaram feridas na sequência de um incêndio que atingiu um orfanato no bairro de Mohammadia, na periferia leste de Argel, capital da Argélia. A informação foi avançada esta quinta-feira pela Defesa Civil argelina, citada pela AFP.

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Segundo a agência de proteção civil, as equipas de emergência foram mobilizadas para combater as chamas, que deflagraram por razões ainda desconhecidas.

"O número provisório de mortos é de 11", indicou a Defesa Civil, sem revelar a identidade nem a idade das vítimas, acrescentando que as operações de combate ao incêndio prosseguiam.

Entre os 19 feridos, 10 sofreram queimaduras de gravidade variável, enquanto cinco pessoas com deficiência foram retiradas do edifício e transportadas para um local seguro, de acordo com a mesma fonte, citada pela AFP.

As autoridades não divulgaram, para já, a causa do incêndio, nem prestaram informações adicionais sobre as vítimas.

A Argélia enfrenta uma onda de calor nos últimos dias. Segundo a agência estatal APS, citando a Direção-Geral da Proteção Civil, desde 8 de julho foram combatidos 913 incêndios em todo o país, um contexto que tem colocado os serviços de emergência sob forte pressão.

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