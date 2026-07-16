Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 16 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Crise climática

IPMA: Fenómeno "El Niño" já começou, vai até 2027 e deve ser forte

16 jul, 2026 - 17:37 • Lusa

Embora o fenómeno ocorra no Oceano Pacífico, pode influenciar significativamente os padrões climáticos à escala global, alerta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A+ / A-

As temperaturas no oceano Pacífico já estão em fase "El Niño" e devem continuar até ao início de 2027, prevendo-se um fenómeno muito forte, confirmou esta quinta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA fez uma atualização do conhecido fenómeno de aquecimento das águas do Pacífico equatorial, que provoca alterações no clima a nível mundial.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O instituto cita o Centro de Previsão Climática da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (CPC/NOAA), dos Estados Unidos, para dizer que o indicador de temperatura já está na fase "El Niño" e que a temperatura está 1,2ºC acima do normal.

O chamado índice ENSO é um indicador que mede o estado do fenómeno de interação oceano-atmosfera.

El Niño pode agravar fome global e fenómenos extremos, alertam ONU e cientistas

El Niño pode agravar fome global e fenómenos extremos, alertam ONU e cientistas

Agências da ONU pedem financiamento urgente para p(...)

Com ele identifica-se se o mundo está perante um "El Niño", se as temperaturas na superfície do mar estão acima do normal, perante "La Niña", se estão inferiores ao normal, ou em fase neutral, quando as temperaturas estão nos valores normais.

No comunicado, o IPMA diz que as previsões de diversos modelos apontam para que ao longo das próximas semanas haja uma probabilidade superior a 99% de persistência de um episódio de "El-Niño" até ao início de 2027.

E apontam também para uma probabilidade superior a 80% de se verificar um fenómeno de "El-Niño" muito forte.

O IPMA reafirma que, embora o fenómeno ocorra no Oceano Pacífico, pode influenciar significativamente os padrões climáticos à escala global.

Os efeitos do fenómeno de "El-Niño" em Portugal não são diretos nem estatisticamente significativos, mas o IPMA continuará a acompanhar a evolução da situação e divulgar atualizações sempre que se justifique.

A Organização Meteorológica Mundial, que corrobora a informação do CPC/NOAA, alerta para, dada a intensidade do fenómeno, o aumento dos riscos de ocorrência de eventos climáticos extremos, especialmente na faixa tropical e equatorial. .

Entre estes impactos incluem-se ondas de calor, episódios de seca e eventos de precipitação intensa, principalmente na faixa equatorial do planeta, diz a organização, citada também pelo IPMA.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 16 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Espanha

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da(...)

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O a(...)

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)