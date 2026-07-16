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Guerra médio oriente

Médio Oriente: mais uma noite de ataques entre Estados Unidos e Irão

16 jul, 2026 - 03:39

A ofensiva entre os Estados Unidos e o Irão continua a causar tensão no Médio Oriente e na navegação no Estreito de Ormuz. A Guarda Revolucionária iraniana admitiu continuar os ataques a alvos norte-americanos.

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O Comando Central dos Estados Unidos deu por concluída, na madrugada de quinta-feira, mais uma vaga de ataques contra alvos militares iranianos.

Para além de várias instalações de cariz militar, os Estados Unidos terão atacado alvos em Bandar Abbas, um ponto central para as operações navais da guarda revolucionária iraniana no Estreito de Ormuz.

Também durante a madrugada de quinta-feira, a imprensa estatal iraniana noticiou que os sistemas de defesa aérea terão sido ativos em Teerão.

A imprensa iraniana disse ainda que algumas zonas do aeroporto de Semnan terão sido alvo de ataques. A ofensiva não causou danos significativos nem vítimas.

O principal negociador de Teerão, Mohammad Baqer Qalibaf, disse, na quarta-feira, que a segurança iraniana dependia da manutenção dos "acordos iranianos" no Estreito de Ormuz.

"Estamos numa guerra essencial e existencial com os Estados Unidos", afirmou Qalibaf num comunicado.

A Guarda Revolucionária iraniana também advertiu que vai continuar a atacar alvos militares norte-americanos na região.

"O inimigo não deve partir do princípio de que pode manter o rumo atual do conflito e transformá-lo numa guerra de desgaste", afirmou o porta-voz da Guarda Revolucionária, Hossein Mohebbi.

"As operações do Irão estão atualmente centradas na destruição da infraestrutura militar ofensiva dos EUA na região. A próxima fase terá início posteriormente".

Durante a madrugada de quinta-feira, o Irão terá atacado as bases norte-americanas no Kwait, Barhein e na Jordânia.

Já Donald Trump afirmou, na quarta-feira, que o Irão "será derrotado muito em breve".

O primeiro-ministro iraquiano, Ali al-Zaidi, condenou um ataque com drones na cidade de Erbil, na região curda do norte do Iraque.

Numa publicação na rede social X, al-Zaidi disse não tolerar tentativas de minar a estabilidade e a segurança do país, e acrescentou que as agências de segurança receberam ordens para coordenarem-se com as forças regionais curdas, a fim de impedir novos ataques.

A declaração surgiu depois de a polícia de Erbil ter relatado cinco ataques com drones, indicando que um deles foi abatido perto do consulado dos EUA, o que provocou um incêndio e acionou o sistema de defesa aérea.

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