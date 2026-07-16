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Pneu de avião da Ryanair soltou-se na pista do aeroporto de Lanzarote

16 jul, 2026 - 16:23 • Redação*

Vídeo mostra o pneu a rolar pela área de operações do aeroporto. Ninguém ficou ferido.

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Um pneu de um avião da Ryanair soltou-se da aeronave e rolou pela área de operações do Aeroporto César Manrique-Lanzarote, nas Ilhas Canárias.

Apesar do susto, o incidente aconteceu no sábado à noite não provocou feridos, indica a AENA, a agência espanhola de gestão de aeroportos.

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O momento foi filmado e divulgado nas redes sociais, com as imagens a mostrarem um carro a acelerar na pista para tentar intercetar o pneu desgovernado, e um segundo veículo a juntar-se à perseguição.

As circunstâncias que levaram ao desprendimento do pneu permanecem desconhecidas e foi iniciada uma investigação.

O Aeroporto de Lanzarote é a principal ligação de transporte para a ilha mais oriental do arquipélago das Canárias, em Espanha, situada ao largo da costa oeste africana.

O acontecimento aconteceu apenas um dia depois de um homem ter sido parcialmente sugado para fora de um avião da Ryanair que voava a seis mil metros de altitude, entre Salónica, na Grécia, e a Alemanha.

O acidente foi provocada por uma janela que se partiu. O passageiros continua internado num hospital grego, com ferimentos e queimaduras.

*Edição de Ricardo Vieira

Voo da Ryanair faz aterragem de emergência após passageiro ser parcialmente sugado para fora do avião

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