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Aviação
Pneu desgovernado causa o caos na pista do aeroporto de Lanzarote
16 jul, 2026 - 16:23 • Redação*
Vídeo mostra o pneu a rolar pela área de operações do aeroporto. Ninguém ficou ferido.
Um pneu de um carro de manutenção utilizado pela equipa de engenharia da Ryanair soltou-se da aeronave e rolou pela área de operações do Aeroporto César Manrique-Lanzarote, nas Ilhas Canárias.
Apesar do susto, o incidente aconteceu no sábado à noite não provocou feridos, indica a AENA, a agência espanhola de gestão de aeroportos.
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O momento foi filmado e divulgado nas redes sociais, com as imagens a mostrarem um carro a acelerar na pista para tentar intercetar o pneu desgovernado, e um segundo veículo a juntar-se à perseguição.
As circunstâncias que levaram ao desprendimento do pneu permanecem desconhecidas e foi iniciada uma investigação.
O Aeroporto de Lanzarote é a principal ligação de transporte para a ilha mais oriental do arquipélago das Canárias, em Espanha, situada ao largo da costa oeste africana.
O acontecimento aconteceu apenas um dia depois de um homem ter sido parcialmente sugado para fora de um avião da Ryanair que voava a seis mil metros de altitude, entre Salónica, na Grécia, e a Alemanha.
O acidente foi provocada por uma janela que se partiu. O passageiros continua internado num hospital grego, com ferimentos e queimaduras.
*Edição de Ricardo Vieira
[artigo atualizado às 14h29 de 17 de julho]
Grécia
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