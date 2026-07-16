Trump paga 4,8 milhões de euros a E. Jean Carroll por agressão sexual e difamação

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , pagou mais de 5,62 milhões de dólares (cerca de 4,8 milhões de euros) à escritora E. Jean Carroll, três anos depois de um tribunal o ter considerado civilmente responsável por agressão sexual e difamação.

A confirmação foi feita pelos advogados de Carroll, que anunciaram que a escritora recebeu o montante fixado pelo júri, acrescido dos juros acumulados durante o período em que o caso esteve em recurso.

"Hoje temos o prazer de informar que recebeu o pagamento da indemnização atribuída pelo júri", afirmou, em comunicado, a advogada Roberta Kaplan.

Trump procurava adiar o pagamento para pedir ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos que reconsiderasse a decisão de não apreciar o recurso apresentado pela defesa. No entanto, na semana passada, o juiz responsável pelo processo ordenou que a indemnização fosse paga.

Um representante da equipa jurídica do Presidente norte-americano recusou comentar o pagamento.

O caso remonta às acusações de E. Jean Carroll, atualmente com 82 anos, que afirmou ter sido agredida sexualmente por Trump num provador da loja Bergdorf Goodman, em Manhattan, em meados da década de 1990. A escritora acusou ainda Trump de a difamar, depois de este negar publicamente as acusações numa publicação na rede social Truth Social, em 2022.

Em 2023, um júri de Nova Iorque considerou, por unanimidade, que Trump era responsável pelo abuso sexual e pela difamação, condenando-o ao pagamento de cinco milhões de dólares. O Presidente sempre negou as acusações.

Após o veredito, Trump depositou o valor da indemnização numa conta controlada pelo tribunal, onde permaneceu enquanto decorria o processo de recurso.

Os advogados do Presidente classificaram o processo como uma "fraude" e uma "caça às bruxas", alegando que teria sido impulsionado por interesses do Partido Democrata. Também acusaram o juiz Lewis Kaplan de admitir provas que, na sua perspetiva, influenciaram indevidamente o júri.

No entanto, um tribunal federal de recurso confirmou a decisão do júri e concluiu que não existiam fundamentos para um novo julgamento. No mês passado, o Supremo Tribunal recusou analisar o recurso, abrindo caminho ao pagamento da indemnização.

Depois dessa decisão, E. Jean Carroll celebrou o desfecho nas redes sociais, escrevendo: "Vencemos! Esta vitória é para todas as mulheres do mundo."