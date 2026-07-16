O Uganda já não tem casos de pessoas infetadas pelo vírus ébola, depois do último doente ter recuperado e recebido alta hospitalar. A informação foi dada, esta quinta-feira, pelo Ministério da Saúde do país.

Apesar de não ter qualquer novo caso, o Uganda terá de esperar 42 dias para ser declarado livre do vírus.

"Hoje, na unidade de tratamento do ébola do Hospital Mulago, estamos felizes por ver sair o último doente afetado pelo [vírus] ébola", declarou à imprensa o ministro da Saúde ugandês, Chris Baryomunsi, ao lado do representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) no Uganda, Kasonde Mwinga.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Temos agora de aguardar 42 dias" sem qualquer novo caso "para confirmar que vencemos o ébola", prosseguiu o ministro, nas declarações citadas pela agência francesa de notícias, France-Presse (AFP).