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Uganda já não tem casos de pessoas infetadas pelo vírus ébola

16 jul, 2026 - 17:04 • *Redação, com agências

Ao contrário da República Democrática do Congo, onde os casos continuam a aumentar, o Uganda não reportou novas infeções desde 22 de junho.

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O Uganda já não tem casos de pessoas infetadas pelo vírus ébola, depois do último doente ter recuperado e recebido alta hospitalar. A informação foi dada, esta quinta-feira, pelo Ministério da Saúde do país.

Apesar de não ter qualquer novo caso, o Uganda terá de esperar 42 dias para ser declarado livre do vírus.

"Hoje, na unidade de tratamento do ébola do Hospital Mulago, estamos felizes por ver sair o último doente afetado pelo [vírus] ébola", declarou à imprensa o ministro da Saúde ugandês, Chris Baryomunsi, ao lado do representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) no Uganda, Kasonde Mwinga.

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"Temos agora de aguardar 42 dias" sem qualquer novo caso "para confirmar que vencemos o ébola", prosseguiu o ministro, nas declarações citadas pela agência francesa de notícias, France-Presse (AFP).

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Segundo a Reuters, ao contrário da República Democrática do Congo, onde os casos continuam a aumentar, o Uganda não reportou novas infeções desde 22 de junho.

A agência britânica avançou ainda que o Congo registou 62 novos casos, na quinta-feira, elevando o número total de infeções confirmadas para 2.073, embora a Organização Mundial de Saúde tenha afirmado que o número real poderá ser pelo menos o dobro.

A epidemia, declarada há dois meses no Congo, está a propagar-se "mais rapidamente do que todas as epidemias anteriores", alerta o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

*Edição de Ricardo Vieira

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