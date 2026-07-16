- Noticiário das 17h
- 16 jul, 2026
-
Ébola
Uganda já não tem casos de pessoas infetadas pelo vírus ébola
16 jul, 2026 - 17:04 • *Redação, com agências
Ao contrário da República Democrática do Congo, onde os casos continuam a aumentar, o Uganda não reportou novas infeções desde 22 de junho.
O Uganda já não tem casos de pessoas infetadas pelo vírus ébola, depois do último doente ter recuperado e recebido alta hospitalar. A informação foi dada, esta quinta-feira, pelo Ministério da Saúde do país.
Apesar de não ter qualquer novo caso, o Uganda terá de esperar 42 dias para ser declarado livre do vírus.
"Hoje, na unidade de tratamento do ébola do Hospital Mulago, estamos felizes por ver sair o último doente afetado pelo [vírus] ébola", declarou à imprensa o ministro da Saúde ugandês, Chris Baryomunsi, ao lado do representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) no Uganda, Kasonde Mwinga.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
"Temos agora de aguardar 42 dias" sem qualquer novo caso "para confirmar que vencemos o ébola", prosseguiu o ministro, nas declarações citadas pela agência francesa de notícias, France-Presse (AFP).
Ébola: Mais de dois mil casos confirmados e 754 mortes na República Democrática do Congo
Um total de 753 pessoas continuam em isolamento ou(...)
Segundo a Reuters, ao contrário da República Democrática do Congo, onde os casos continuam a aumentar, o Uganda não reportou novas infeções desde 22 de junho.
A agência britânica avançou ainda que o Congo registou 62 novos casos, na quinta-feira, elevando o número total de infeções confirmadas para 2.073, embora a Organização Mundial de Saúde tenha afirmado que o número real poderá ser pelo menos o dobro.
A epidemia, declarada há dois meses no Congo, está a propagar-se "mais rapidamente do que todas as epidemias anteriores", alerta o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
*Edição de Ricardo Vieira
- Noticiário das 17h
- 16 jul, 2026
-
- Ébola: Mais de dois mil casos confirmados e 754 mortes na República Democrática do Congo
- Ébola: OMS inicia ensaio clínico com dois tratamentos na RD Congo
- Ébola. Primeiro caso na Europa identificado em França
- Epidemia de Ébola no Congo pode durar um ano. Pico ainda não foi atingido
- RD Congo. Ébola, guerra, pobreza extrema e um sonho 50 anos depois
- Ébola: Mais de dois mil casos confirmados e 754 mortes na República Democrática do Congo
- Ébola: OMS inicia ensaio clínico com dois tratamentos na RD Congo
- Ébola. Primeiro caso na Europa identificado em França
- Epidemia de Ébola no Congo pode durar um ano. Pico ainda não foi atingido
- RD Congo. Ébola, guerra, pobreza extrema e um sonho 50 anos depois