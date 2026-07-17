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Alerta de tsunami no México e Guatemala após sismo de 7.3

17 jul, 2026 - 15:59 • Ricardo Vieira

Forte abalo fez abanar edifícios na capital do país, Cidade da Guatemala. Foi emitido um alerta de tsunami.

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Um sismo de 7.3 na escala de Richter foi registado esta sexta-feira ao largo do México e da Guatemala. Foi emitido um alerta de tsunami.

O abalo fez tremer edifícios na capital da Guatemala, na América Central, indicam testemunhas citadas pela agência Reuters. Algumas pessoas saíram para a rua.

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Os meios de comunicação social guatemaltecos divulgaram imagens da evacuação de um edifício governamental, após a ativação dos protocolos de segurança.

No estado mexicano de Oaxaca, o governador Salomón Jara afirmou, através das redes sociais, que o sismo foi sentido com intensidade moderada na capital do estado, sem que tenham sido reportados, para já, danos graves.

O abalo também foi sentido em El Salvador, de acordo com outra testemunha da Reuters.

O epicentro foi localizado a 15 quilómetros de profundidade, ao largo de Aqueles Sérdan, no México indica o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla inglesa).

Foi emitido um alerta de tsunami numa área de 300 quilómetros nas costas da Guatemala e do México, segundo o Sistema de Aviso de Tsunamis dos Estados Unidos.

As autoridades não registaram, para já, danos materiais ou vítimas, indica a agência Reuters.

Inicialmente, o Centro Geológico dos EUA indicou que a magnitude do sismo era de 7.4 na escala de Richter, ao largo do Puerto Madero.

O forte abalo aconteceu quase um mês depois dos sismos gémeos de 7.2 e 7.4 na Venezuela, que provocaram quase 5 mil mortos.

[em atualização]

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