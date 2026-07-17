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Sismos de 24 de junho

Mais de 4.900 mortos na Venezuela, 120 são portugueses

17 jul, 2026 - 00:32 • Catarina Magalhães, com Reuters

Número de feridos manteve-se nos 16.740 e quase 18 mil pessoas continuam desalojadas.

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"A terra continua a tremer para eles". Vítimas dos sismos na Venezuela com stress pós-traumático
"A terra continua a tremer para eles". Vítimas dos sismos na Venezuela com stress pós-traumático

O número de mortos provocado pelos sismos na Venezuela subiu para 4.930, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

Já o número de feridos manteve-se inalterado nos 16.740, tal como o número de desalojados (17.907).

O número de pessoas em abrigos subiu para 21.210.

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Esta quarta-feira o número de portugueses e lusodescendentes subiu para 120 mortos. Entre as vítimas, contam-se 97 adultos e 23 menores.

Porém, 50 cidadãos portugueses continuam desaparecidos na sequência do duplo sismo que atingiu a Venezuela a 24 de junho.

Os dois sismos, de magnitude 7,2 e 7,5, ocorreram a cerca de 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, tendo sido seguidos por centenas de réplicas, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

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