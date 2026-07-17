- Noticiário das 10h
- 17 jul, 2026
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ONG pede minuto de silêncio por vítimas do ICE na final do Mundial
17 jul, 2026 - 08:45 • Lusa
Human Rights Watch sublinha que a FIFA pode cumprir a promessa de fazer o Mundial 2026 "respeitar os direitos humanos", num estádio que está a cerca de 15 quilómetros de um dos centros de detenção do ICE.
A organização Human Rights Watch pediu à FIFA para decretar um minuto de silêncio na final do Mundial 2026 de futebol, em memória das duas pessoas mortas este mês pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE).
Um homem colombiano foi morto na segunda-feira no estado do Maine (nordeste) e um mexicano na semana anterior em Houston (sul) durante operações de trânsito integradas na política do Presidente norte-americano, Donald Trump, de combate à imigração ilegal.
"Seria totalmente apropriado que a FIFA observasse um minuto de silêncio antes da final do Campeonato do Mundo no Estádio MetLife", em East Rutherford (Nova Jérsia), arredores da cidade de Nova Iorque, disse à Agence France-Presse na quinta-feira a diretora de iniciativas globais da Human Rights Watch (HRW), Minky Worden.
A responsável vincou que a FIFA pode cumprir a promessa de fazer o Mundial 2026 "respeitar os direitos humanos", num estádio que está a cerca de 15 quilómetros de um dos centros de detenção do ICE.
"Quando as pessoas olharem para trás e se lembrarem deste Mundial 2026, o mundo recordará as pessoas mortas pelo ICE e as deportações realizadas pelo ICE enquanto o torneio acontecia", acrescentou Worden, vincando que a FIFA não usou a "sua influência" na defesa dos direitos humanos.
Minky Worden falou à margem de uma conferência de imprensa em Nova Iorque, na qual várias organizações de direitos humanos perspetivaram a final de domingo entre Espanha e Argentina.
Os cidadãos mortos a tiro foram identificados como Lorenzo Salgado Araujo (Houston) e Joan Sebastian Guerrero (Maine), este com 26 anos de idade.
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