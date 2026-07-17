Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 17 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

Operador do teleponto de Trump investigado por ganhar mais de 100 mil dólares com apostas

17 jul, 2026 - 10:35 • Diogo Camilo

Gabriel Perez, responsável por rever quase todos os discursos do presidente norte-americano, é acusado de usar informação privilegiada para realizar apostas em mercados de previsão.

A+ / A-

O operador de teleponto do presidente dos Estados Unidos está a ser investigado pelo uso de informação privilegiadas para realizar apostas em mercados de previsão, ganhando mais de 100 mil dólares a partir dos discursos de Donald Trump.

O caso de Gabriel Perez, que trabalha com Trump na Casa Branca desde 2016, foi sinalizado pela Kalshi, uma das mais conhecidas plataformas de mercados de previsão — semelhante ao Polymarket, que foi bloqueado em Portugal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Kalshi identificou atividade suspeita a partir da conta de Gabriel Perez e encaminhou o caso ao regulador dos mercados norte-americano, que está agora em negociações com o funcionário de Trump para resolver o caso. Segundo fontes do processo à ABC, Perez terá ganhado mais de 100 mil dólares (87 mil euros) com mais de uma dúzia de discursos de Trump, incluindo o do Estado da União.

A própria Casa Branca esclareceu esta quinta-feira que Gabriel Perez foi colocado em licença não remunerada. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, admitiu que falou com o presidente dos Estados Unidos sobre o tema e que Trump considerou a situação uma "vergonha".

Entre as apostas estão mais de uma dúzia de discursos de Trump ao longo de três meses, que incluem um discurso em horário nobre em dezembro, um discurso em janeiro no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, e as declarações de Trump em março durante uma cerimónia de entrega da Medalha de Honra.

A ABC descreve Gabriel Perez como um dos assessores mais próximos de Trump, responsável por rever quase todos os discursos preparados pelo presidente norte-americano.

Como Trump frequentemente se desvia dos seus discursos preparados, investigadores descobriram situações em que o operador do teleponto desistia de apostas enquanto Trump falava, por perceber que o presidente estava a omitir parte do texto que incluía uma palavra que ele tinha apostado que seria mencionada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 17 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Vídeo

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter (...)

Jorge Jesus "soltou a língua"

Jorge Jesus "soltou a língua"