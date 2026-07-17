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Alerta de tsunami no México e Guatemala após sismo de 7.4

17 jul, 2026 - 15:59 • Ricardo Vieira

Forte abalo fez abanar edifícios na capital do país, Cidade da Guatemala. Foi emitido um alerta de tsunami.

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Um sismo de magnitude 7.4 na escala de Richter foi registado esta sexta-feira ao largo do México e da Guatemala. Foi emitido um alerta de tsunami.

O abalo fez abanar edifícios na capital daquele país da América Central, indicam testemunhas citadas pela agência Reuters.

O epicentro foi localizado a 10 quilómetros de profundidade, ao largo de Puerto Madero, indica o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla inglesa).

Foi emitido um alerta de tsunami numa área de 300 quilómetros nas costas da Guatemala e do México, segundo o Sistema de Aviso de Tsunamis dos Estados Unidos.

[em atualização]

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