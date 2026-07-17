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Alerta de tsunami no México e Guatemala após sismo de 7.4
17 jul, 2026 - 15:59 • Ricardo Vieira
Forte abalo fez abanar edifícios na capital do país, Cidade da Guatemala. Foi emitido um alerta de tsunami.
Um sismo de magnitude 7.4 na escala de Richter foi registado esta sexta-feira ao largo do México e da Guatemala. Foi emitido um alerta de tsunami.
O abalo fez abanar edifícios na capital daquele país da América Central, indicam testemunhas citadas pela agência Reuters.
O epicentro foi localizado a 10 quilómetros de profundidade, ao largo de Puerto Madero, indica o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla inglesa).
Foi emitido um alerta de tsunami numa área de 300 quilómetros nas costas da Guatemala e do México, segundo o Sistema de Aviso de Tsunamis dos Estados Unidos.
[em atualização]
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