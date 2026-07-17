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Tremor de Terra
Sismo de magnitude 7,4 abala México e Guatemala
17 jul, 2026 - 15:59 • Ricardo Vieira, com Reuters
Forte abalo fez abanar edifícios na capital do país, Cidade da Guatemala. Foi emitido um alerta de tsunami.
Um sismo de 7.4 na escala de Richter foi registado esta sexta-feira ao largo do México e da Guatemala.
Foi emitido um alerta de tsunami, mas já foi levantado pelas autoridades que afirmam que não há, para já, registo de vítimas ou de danos significativos.
O abalo fez tremer edifícios na capital da Guatemala, na América Central, indicam testemunhas citadas pela agência Reuters.
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O sismo ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros, seguido de uma série de réplicas, incluindo algumas com magnitudes entre 5 e 6 também sentidas no México, na Guatemala e em El Salvador.
Os meios de comunicação social guatemaltecos divulgaram imagens da evacuação de um edifício governamental, após a ativação dos protocolos de segurança.
No estado mexicano de Oaxaca, o governador Salomón Jara afirmou, através das redes sociais, que o sismo foi sentido com intensidade moderada na capital do estado, sem que tenham sido reportados, para já, danos graves.
O abalo também foi sentido em El Salvador, de acordo com outra testemunha da Reuters.
O epicentro foi localizado a 15 quilómetros de profundidade, ao largo de Aqueles Sérdan, no México indica o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla inglesa).
Foi emitido um alerta de tsunami numa área de 300 quilómetros nas costas da Guatemala e do México, segundo o Sistema de Aviso de Tsunamis dos Estados Unidos.
As autoridades não registaram, para já, danos materiais ou vítimas, indica a agência Reuters.
Inicialmente, o Centro Geológico dos EUA indicou que a magnitude do sismo era de 7.4 na escala de Richter, ao largo do Puerto Madero.
O forte abalo aconteceu quase um mês depois dos sismos gémeos de 7.2 e 7.4 na Venezuela, que provocaram quase 5 mil mortos.
[Notícia atualizada às 21h00 após ser levantado o alerta de tsunami]
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